На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Шереметьево приостановил работу

Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на прием и отправку рейсов
true
true
true
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

В столичном аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 23:51. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Работа воздушной гавани была приостановлена на фоне налетов беспилотников на Москву. В течение 10 декабря город шесть раз попытались атаковать дроны. Первая атака была зафиксирована в 8:02, а последняя — в 23:41.

Аэропорт Внуково в этот день тоже временно прекращал принимать и отправлять рейсы. Ограничения вводились из соображений безопасности и действовали с 17:11 до 17:29.

Шереметьево последний раз приостанавливал работу во вторник, 8 декабря. Тогда из-за ограничений на запасные аэродромы ушли 24 рейса, еще 19 отменили.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами