Аэропорт Шереметьево приостановил работу

Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на прием и отправку рейсов

В столичном аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 23:51. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Работа воздушной гавани была приостановлена на фоне налетов беспилотников на Москву. В течение 10 декабря город шесть раз попытались атаковать дроны. Первая атака была зафиксирована в 8:02, а последняя — в 23:41.

Аэропорт Внуково в этот день тоже временно прекращал принимать и отправлять рейсы. Ограничения вводились из соображений безопасности и действовали с 17:11 до 17:29.

Шереметьево последний раз приостанавливал работу во вторник, 8 декабря. Тогда из-за ограничений на запасные аэродромы ушли 24 рейса, еще 19 отменили.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».