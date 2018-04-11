В столице Аргентины открылся «Дом болельщика» чемпионата мира

«Дом болельщика» чемпионата мира по футболу открылся в столице Аргентины Буэнос-Айресе в Российском центре науки и культуры (РЦНК), сообщает ТАСС.

«Пусть это будет отправной точкой на пути к мечте всех аргентинцев», — заявил глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.

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По словам посла России в Аргентине Виктора Коронелли, открытие «Дома болельщика» является знаковым событием.

«Аргентина — одна из самых футбольных стран мира, для аргентинцев футбол — это не просто увлечение, это неотъемлемая часть жизни, поэтому такое внимание к этому событию, поэтому сегодня пришло столько прессы, столько гостей», — сказал посол.

Коронелли отметил, что билеты на матчи чемпионата мира приобрели более 15 тыс. аргентинцев. Еще несколько тысяч посетят Россию без билетов, чтобы посмотреть матчи турнира на большом экране и в спортбарах.

Мировое первенство по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.