«Рома» разгромила «Барселону» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Рома» на домашнем поле одержала победу над «Барселоной» со счетом 3:0 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».

На шестой минуте счет в матче открыл Эдин Джеко, второй гол оформил Даниэле Де Росси на 58-й минуте игры. Финальный мяч забил защитник Костас Манолас.

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Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч

Рома (Рим, Италия) — Барселона (Барселона, Испания) — 3 : 0

Голы: 1:0 – Джеко – 6, 2:0 – Де Росси – 58 (пен), 3:0 – Манолас – 82

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.