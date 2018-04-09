Экс-тренер сборной России по футболу завершил тренерскую карьеру

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Итальянский тренер Фабио Капелло принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает ТАСС.

«Китайский клуб «Цзянсу Сунин» был моим последним опытом тренерской работы. Я сделал все, что хотел в своей тренерской карьере и доволен этим», — сказал Капелло в эфире Rai.

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С 2012 по 2015 год специалист возглавлял сборную России по футболу. Под руководством Капелло национальная команда вышла в финальную часть чемпионата мира 2014 года в Бразилии, однако из группы она выйти не смогла.

Также тренер возглавлял испанский «Реал», итальянские «Рому», «Ювентус» и «Милан», с которым завоевал трофей Лиги чемпионов в сезоне-1993/94.

В качестве наставника национальной команды Капелло работал со сборной Англии.

Ранее китайский «Цзянсу Сунин» уволил Капелло с поста главного тренера команды.