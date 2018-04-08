Стали известны составы «Локомотива» и «Ростова» на матч чемпионата России

Португалец Эдер забил победный мяч в ворота «Ростова» в матче РФПЛ РИА Новости

Московский «Локомотив» и «Ростов» определились со стартовыми составами на матч 25-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Тарасов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

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Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, Баринов, Ан. Миранчук, Корян, Лысов, Эдер.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета, Ионов, Дядюн.

Запасные: Песьяков, Ермаков, Плиев, Бобен, Байрамян, Гулиев, Чуперка, Скопинцев, Зуев, Шомуродов.

Матч между «Локомотивом» и «Ростовом» пройдет 8 апреля в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — 16:30 мск.