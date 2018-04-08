Стали известны составы «Локомотива» и «Ростова» на матч чемпионата России
Московский «Локомотив» и «Ростов» определились со стартовыми составами на матч 25-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Тарасов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, Баринов, Ан. Миранчук, Корян, Лысов, Эдер.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета, Ионов, Дядюн.
Запасные: Песьяков, Ермаков, Плиев, Бобен, Байрамян, Гулиев, Чуперка, Скопинцев, Зуев, Шомуродов.
Матч между «Локомотивом» и «Ростовом» пройдет 8 апреля в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — 16:30 мск.
Наш состав на игру #ЛокоРостов! Давайте, парни! #ЖелезноВместе pic.twitter.com/9bUI3HnWTA— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 8 апреля 2018 г.
Наш состав на #ЛокоРостов pic.twitter.com/cly8XW7oMJ— Football Club Rostov (@rostovfc) 8 апреля 2018 г.