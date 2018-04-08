Министр спорта поздравил Нурмагомедова с титулом чемпиона UFC

Министр спорта России Павел Колобков поздравил бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова с титулом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг.

«Хабиб — великий боец, мы все невероятно гордимся этой победой — убедительной, безапелляционной, единогласной. В этом тяжелейшем виде спорта невозможно побеждать без силы духа, без настоящего мужского характера! И Нурмагомедов подтверждает эти качества раз за разом, став на этот раз первым российским чемпионом в истории UFC», — цитирует Колобкова ТАСС.

Реклама

«Желаю ему в будущем тех соперников, с которым Хабиб сам хочет встретиться. Этот спортсмен никогда не искал легких путей. Уверен, этим же принципом он будет руководствоваться и в дальнейшем. Только так рождаются великие чемпионы», — добавил министр спорта.

7 апреля Нурмагомедов одержал победу над американцем Элом Яквинтой на турнире UFC 223, который прошел на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, и стал чемпионом в весовой категории до 70 кг. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможность проведения поединка между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором на турнире в России.