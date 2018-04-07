Нурмагомедов рассказал о желании выйти из автобуса во время нападения Макгрегора

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что во время нападения Конора Макгрегора на автобус с бойцами он не смог выйти из-за запрета охраны. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Из-за инцидента с автобусом я был немного в бешенстве, потому что люди говорили, что внутри был я и вся моя команда. Со мной было два человека. Когда понял, что эти ребята хотят найти меня, то, конечно, хотел выйти из автобуса, но охрана не выпустила», — заявил боец.

Реклама

Нурмагомедов также добавил, что заставит ирландца заплатить за свой поступок.

«Конечно, я боец UFC и многие следят за мной. Я должен быть идеальным примером. Но никто не идеален. Особенно в такой ситуации, когда другой боец UFC говорит о тебе плохо. За это я заставлю заплатить», — подчеркнул он.

Ранее пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликовала видеозапись нападения Макгрегора на автобус с участниками турнира UFC 233.