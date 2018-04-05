Роналду и Салах борются за звание лучшего в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, полузащитник английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах, игрок центра поля немецкой «Баварии» Хамес Родригес и защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Роналду оформил дубль в ворота «Ювентуса» в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0), Салах забил один мяч в ворота «Манчестер Сити» (3:0), Пике отличился в матче с «Ромой» (4:1), а Хамес удачно вошел в игру «Баварии» с «Севильей» (2:1), несмотря на отсутствие результативных действий.

Ранее стало известно, какой рекорд Лиги чемпионов покорился полузащитнику «Ливерпуля» после разгрома «Манчестер Сити».