Нурмагомедов отказался от боя на вечере UFC в России ради поединка в Америке

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не примет участие в первом в истории турнире UFC на территории России.

«Насколько я знаю, все детали по проведению UFC в России уже урегулированы, турнир хотят организовать в сентябре 2018 года, однако конкретно я не могу утверждать. Приму ли я участие в нем? В следующий раз я хочу выйти на ринг только в ноябре 2018-го на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке», — заявил Нурмагомедов.

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Ближайший бой дагестанского спортсмена состоится в ночь с 7 на 8 апреля по московскому времени в Нью-Йорке в рамках UFC 223. Нурмагомедов встретится с американцем Максом Холлоуэем в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

Ранее российский боец объяснил, почему считает Холлоуэя мужчиной, в отличие от Конора Макгрегора.