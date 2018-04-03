Малышко победил в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дмитрий Малышко одержал победу в масс-старте на первенстве России, который проходит в Ханты-Мансийске, сообщает ТАСС.

Малышко преодолел дистанцию за 38 минут 23,1 секунды. На втором месте расположился Александр Поварницын (+20,8; 1). Бронзовую медаль завоевал Никита Поршнев (+35,7; 2).

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Победитель индивидуальной гонки и спринта Александр Логинов, а также ставший первым в гонке преследования Антон Бабиков не принимали участия в масс-старте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Чемпионат России. Мужчины. Масс-старт

1. Дмитрий Малышко — +38.23,1 (2)

2. Александр Поварницын — +20,8 (1)

3. Никита Поршнев — +35,7 (2)