Овечкин: мне повезло быть выбранным «Вашингтоном» на драфте

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как начинался его путь в Национальной хоккейной лиге в 2005 году. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я еще слабо знал английский, жил недалеко от Белого дома и был вынужден пользоваться навигатором, чтобы передвигаться по городу.

Реклама

Но по пути на игры испытывал непередаваемые ощущения. Я думал, что сбылась моя мечта — я играю вместе и против величайших хоккеистов мира. Это осталось в памяти на всю жизнь», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Он отметил, что ему повезло быть выбранным «Вашингтоном» на драфте 2004 года («Кэпиталз» выбрали Овечкина под общим первым номером — «Газета.Ru»).

«Сейчас здесь мой второй дом. Клуб, болельщики, город великолепно ко мне отнеслись. Очень приятно так долго играть за одну команду, оставаясь здоровым, и вместе добиваясь успеха», — добавил хоккеист.

Свой 1000-й матч Овечкин проведет 2 апреля в матче с «Питтсбургом».

Ранее «Вашингтон» опубликовал памятное видео, посвященное достижению Овечкина.