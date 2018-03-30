Мутко рассказал о смене имени

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о подробностях смены своего имени в детстве. По словам чиновника, во всех документах он числится как Виталий.

«Специально я точно ничего не делал, хитрости тут никакой нет. Может, где-то в документах ошибка закралась — в свидетельстве о рождении или еще где. Я, как и вы, узнал об этом из прессы. А у родителей уже не спросить — их нет. Может быть, крестили Виктором? Когда я рос, для меня Виталий и Виктор были одним и тем же именем. Называли и Витей. Все документы у меня на Виталия», — цитирует Мутко «Чемпионат.com».

Ранее заведующий учебной частью ПТУ Зинаида Ехропова рассказала, что Виталий Мутко заканчивал морское училище под именем Виктор.