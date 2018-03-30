Аргентинский игрок «Зенита» пожаловался на работу ГИБДД

Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о случае, когда он был остановлен сотрудником ГИБДД после одного из матчей в Санкт-Петербурге. По словам спортсмена, его долгое время держали не морозе, передает «Советский спорт».

«Меня остановили сотрудники ГИБДД после одного из домашних матчей. Я довез Себастьяна Дриусси до дома и поехал к себе. Меня неожиданно остановили и попросили документы. Это все очень долго продолжалось, я застрял минут на 40. Они реально мурыжили меня. Только представьте, все это происходило при температуре минус 10. Я страшно замерз и абсолютно не понимал, что происходит», — сказал Ригони.

Реклама

Он отметил, что испытывал трудности в общении с полицейским, в связи с чем ему пришлось позвонить своей переводчице.

«Со мной в машине еще ехал Леонардо Паредес. В итоге нам вдвоем как-то удалось решить эту ситуацию. Думаю, что они поняли, что мы совсем иностранцы и ловить тут нечего. Как мне потом рассказали, это была простая проверка документов. Никаких правил я не нарушал», — добавил Ригони.

25-летний аргентинец перешел в «Зенит» летом 2017 года. В текущем сезоне РФПЛ Ригони 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.