Глава МИД Австралии высказалась о возможном бойкоте ЧМ-2018

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила о том, что власти страны не рассматривают возможность бойкотирования чемпионата мира по футболу в России, сообщает ТАСС.

«Это неверно — правительство не рассматривает бойкот чемпионата мира по футболу», — написала Бишоп в твиттере.

Ранее официальный представитель Футбольной федерации Австралии (FFA) заявил о том, что сборная страны сохраняет намерение принять участие в чемпионате мира.

That is wrong - the government is not considering a boycott of the #World Cup. https://t.co/WfEgLl7reb