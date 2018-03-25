Загитова назвала причины своей неудачи на чемпионате мира в Милане

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на чемпионате мира в Милане. Она отметила, что причиной ее неудачи на турнире является не волнение и не проблемы с психологией, передает ТАСС.

«Нет, это не так, у меня было много опыта, что я с первых прыжков падала и докатывала чисто программу, я не могу сказать, что я расслабилась, расстроилась, руки опустились. Я как будто не каталась, как будто это был сон, я не нервничала, абсолютно не нервничала, для меня даже было шоком, что перед соревнованиями я не нервничала», — цитирует Загитову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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На чемпионате мира в Милане в соревнованиях женского одиночного катания Загитова заняла пятое место.

Ранее сообщалось, что после своего выступления 15-летняя фигуристка провела более двух часов на допинг-контроле.