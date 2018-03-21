УЕФА открыл дело из-за поведения фанатов «Зенита» в матче с «Лейпцигом»
По итогам домашнего поединка 1/8 Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и немецким «Лейпцигом» Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное разбирательство из-за поведения болельщиков. Об этом сообщает ТАСС.
Фанаты питерского клуба обвиняются в бросании посторонних предметов на поле, блокировке лестничных пролетов и выкрикивании расистских кричалок.
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Дисциплинарное дело будет рассмотрено 31 мая.
По итогам двухматчевого противостояния в четвертьфинал турнира вышел «Лейпциг».