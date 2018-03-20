ФИФА почтила память легендарного вратаря СССР Льва Яшина

Международная федерация футбола (ФИФА) почтила память вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, который скончался 20 марта 1990 года, передает ТАСС.

«В этот день в 1990 году Лев Яшин, оставшийся в памяти многих как величайший голкипер за всю историю футбола, скончался в возрасте 60 лет. Яшин принял участие в четырёх чемпионатах мира на протяжении своей 15-летней карьеры в сборной СССР», — говорится в сообщении.

Яшин является единственным вратарем в истории мирового футбола, которому удалось завоевать награду лучшему игроку — «Золотой мяч». В составе сборной СССР он выиграл золотую медаль Олимпийских игр 1956 года, а также выиграл чемпионат Европы 1960 года.