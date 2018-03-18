Российские паралимпийцы заняли второе место в медальном зачете Игр-2018
Сборная России заняла второе место в общекомандном медальном зачете Паралимпийских игр-2018, которые проходили в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Атлеты из России 24 медали — восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых.
Первое место у сборной США — 36 наград (13-15-8), третье заняли канадцы — 28 (8-4-16).
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Из-за санкций МПК сборная России выступала под нейтральным флагом и в усеченном составе.
Ранее в МПК рассказали о конфликтах российских паралимпийцев с иностранцами.