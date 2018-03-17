Соперника ЦСКА по 1/8 финала Лиги Европы могут исключить из еврокубков

«Лион» может быть исключен из еврокубков за беспорядки перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА, сообщает L'Equipe.

Отмечается, что французский клуб уже имеет условную дисквалификацию за беспорядки, произошедшие во время матча с турецким «Бешикташем».

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О начале расследования УЕФА может быть объявлено 19 марта.

Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что российские болельщики не причастны к беспорядкам, вспыхнувшим в Лионе перед матчем 1/8 Лиги Европы между местным одноименным клубом и армейской командой.