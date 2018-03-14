Вратарь «Локомотива» Гилерме не сыграет против «Атлетико»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кто из игроков команды пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с мадридским «Атлетико».

«Конкретно не могу сказать, готовы ли сыграть Ари, Джефферсон Фарфан и Владислав Игнатьев, потому что сам не знаю. Футболисты будут играть только тогда, когда будут здоровы на сто процентов — сегодня на тренировке еще посмотрим. Ведран Чорлука готов играть, он провел очень хорошие две игры и идет по нарастающей. Но то, что Гилерме не будет играть, это точно», — цитирует специалиста ТАСС.

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Он также отметил, что «железнодорожники» желают обыграть «матрасников».

«Настраивать команду можно на все, что угодно, но мы всегда настраиваемся на победу. Хотя нужно реально представлять, что на другой половине поля находится «Атлетико» с другим настроем. Удастся забить быстрый гол — будет другая ситуация, но если не удастся, будем играть для болельщиков», — добавил Семин.

Первый матч между командами завершился победой «Атлетико» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится в Москве 15 марта.