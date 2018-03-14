Члены правительства Великобритании не поедут на ЧМ-2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что члены британского правительства и королевской семьи откажутся от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года.

«Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Российской Федерацией. Это включает отзыв приглашения министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить Великобританию с ответным визитом. И я подтверждаю, что на летнем чемпионате мира в России не будут присутствовать ни министры, ни члены королевской семьи», — цитирует Мэй ТАСС.

Ранее МИД России выступил с официальным заявлением относительно возможного отказа Великобритании принять участие в чемпионате мира 2018 года в России.