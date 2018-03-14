Министр спорта Франции посетит Россию в рамках ЧМ-2018

Посол Франции в России Сильви Берманн рассказала, что министр спорта страны Лора Флессель-Коловиц посетит чемпионат мира по футболу 2018 года. Слова посла приводит ТАСС.

«Вы знаете, во Франции с большой страстью относятся к футболу, и, конечно, мы очень многого ждем от чемпионата. Во всяком случае, министр спорта приедет сюда, возможно, и другие члены правительства тоже», — отметила Берманн в эфире телеканала «Россия 24».

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Она отметила, что количество болельщиков составит от 15 до 17 тыс. человек, а также добавила, что посольство подготовило специальное руководство для фанатов с подборкой информации о России.

«И, конечно, здесь будут представлены разные специалисты, в частности, специалисты по безопасности, которые работают вместе с Россией на успех турнира», — сказала Берманн.

Чемпионат мира с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2018 может посетить президент Южной Кореи.