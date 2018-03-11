Джикия: «Спартак» станет чемпионом России в 2018 году

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы его команды над «СКА-Хабаровском» в матче 22-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

«Если честно, сегодня я нервничал больше, чем когда получил травму. Все хотели победы, и мои партнеры огромные молодцы, результат игры закономерен», — отметил Джикия в интервью телеканалу «Матч ТВ».

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Также футболист сказал, кто станет чемпионом России в 2018 году.

«Спартак». Верим, что сможем догнать «Локомотив», — заявил Джикия.

После 22-х туров чемпионата России «Спартак» с 41 очком делит второе место с ЦСКА. Лидирует в турнирной таблице первенства «Локомотив» (46 очков).