Футболисту «Манчестер Юнайтед» грозит четырехлетний тюремный срок

Испанские прокуроры требуют для полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андрера Эрреры четырехлетнего заключения под стражу и шестилетний запрет на игру в футбол, сообщает Daily Mail.

По информации издания, 28-летний футболист подозревается в участии в договорном матче чемпионата Испании между «Сарагосой» и «Леванте», прошедшего в 2011 году.

Реклама

Судебные иски также получили еще 35 футболистов, подозреваемых в нечестной игре.

Отмечается, что судебный процесс по этому делу состоится в конце 2018 года или начале следующего.

Ранее сообщалось, что по делу о мошенничестве был арестован экс-владелец «Кубани».