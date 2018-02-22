Сборная Чехии запретила российским журналистам снимать свою тренировку

Российским журналистам запрещено снимать тренировку сборной Чехии по хоккею, заявил руководитель делегации сборной Ян Черны. Его слова приводит ТАСС.

«По правилам IIHF представители иностранных СМИ не могут снимать тренировки других команд», — заявил руководитель делегации сборной.

Черны применил силу к оператору российского телеканала, попытавшись столкнуть его с лестницы. На призывы оператора не трогать его руководитель чешской делегации не реагировал.

Матч Россия — Чехия в полуфинале Олимпиады пройдет 23 февраля в 10.40 мск.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 13-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».