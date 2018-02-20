Словенский хоккеист сдал положительный допинг-тест на Олимпиаде

Нападающий сборной Словении Жига Еглич сдал положительный допинг-тест на Олимпийских играх — 2018, сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS).

Игрок, который выступает за российский клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска, будет вынужден пропустить оставшуюся часть Олимпиады.

20 февраля сборная Словении в матче 1/8 финала Игр встретится с командой Норвегии.

Словенские хоккеисты заняли второе место в группе B, обыграв сборные США (3:2 ОТ) и Словении (3:2 Б), но уступив России (2:8).

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 11-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».