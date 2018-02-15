СМИ: в Греции украинские фанаты киевского «Динамо» напали на россиян

Болельщики киевского «Динамо» напали жителей России в Афинах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на греческие СМИ.

«Украинские хулиганы напали на русских в кафе в Колонаки. В этом кафе сидели пять россиян, проживающих в Афинах. Когда они вышли из кафе, на них напала группа украинских болельщиков киевского «Динамо», которая проходила мимо.

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По одним данным, их было от 15 до 20 человек, по другим — до 40 человек. Украинцы, увидев русских, сразу напали на них», — пишет интернет-издание iefimerida.gr.

15 февраля состоится поединок 1/16 Лиги Европы между командой АЕК и киевским «Динамо». Отмечается, что в Грецию прибыло около 500 болельщиков, сторонников неонацистской группировки «Правый сектор», запрещенной в России.

Фанаты из Украины разгромили кафе, прибывшие на место инцидента полицейские арестовали 18 человек и изъяли у них ножи и кастеты. По данным греческих СМИ, никто из клиентов и сотрудников кафе не пострадал.

Ранее сообщалось, что УЕФА может наказать ЦСКА за поведение фанатов в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой».