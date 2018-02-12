15-летняя Загитова выиграла произвольную программу командного турнира Игр

Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в произвольной программе командных соревнований на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Результат 15-летней спортсменки — 158,08 балла. На второй строчке расположилась американка Мирай Нагасу, которая проиграла россиянке больше 20-ти баллов. Третьей стала канадка Габриэль Дэйлман.

Следить за всеми событиями третьего дня Олимпиады можно в трансляции «Газеты.Ru».

Олимпиада-2018. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) — 158,082. Мирай Нагасу (США) — 137,533. Габриэль Дэйлман (Канада) — 137,144. Каролина Костнер (Италия) — 134.005. Каори Сакамото (Япония) — 131,91