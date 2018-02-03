Экс-нападающий «Динамо» Кураньи рассказал о возможности возвращения в Россию

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал о возможности вернуться в Россию в новом для себя качестве. Слова спортсмена приводит RT.

«Россия, Москва и «Динамо» — это особенные слова в моей жизни и карьере. Конечно, за время игры в клубе я успел обзавестись с друзьями, общение с которыми не закончилось после моего отъезда. Я постоянно переписываюсь с огромным количеством людей из Москвы, с фанатами «Динамо» и с моими друзьями, которые работают в клубе», — сказал Кураньи.

Реклама

Также бывший футболист отметил, что Россия для него как будто второй дом.

«Так что вполне понятно, почему мне так нравятся и язык, и русские люди. Если бы меня позвали в «Динамо», возможно, принял бы предложение. Сейчас, после завершения карьеры, у меня есть время подумать, в каком направлении двигаться.

Ближайшие год-два-три, а потом — кто знает? Я был бы не против вернуться в Россию в новом качестве. Так что все возможно», — добавил Кураньи.

35-летний спортсмен завершил игровую карьеру в марте 2017 года.