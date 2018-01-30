Родченков: на Олимпиаде-2008 все российские легкоатлеты были под допингом

Бывший глава Московской лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что вся легкоатлетическая сборная России принимала допинг перед Олимпийскими играми — 2008 в Пекине.

«Перед Играми в Пекине ситуация была очень простой: разрешалось все. И вся легкоатлетическая сборная России была под допингом.

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В период между Пекином-2008 и Лондоном-2012 мы поменяли стратегию сокрытия. Мы контролировали все», — сообщил Родченков в документальном фильме на немецком телеканале ARD.

Ранее Родченков ответил на вопрос о своей безопасности.