«Реал» готов потратить полмиллиарда на трех игроков АПЛ

Мадридский «Реал» намерен выкупить трансферный лист нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, полузащитника «Челси» Эдена Азара и голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

По информации Daily Mail, «сливочные» потратят на приобретения около £500 млн.

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В этом сезоне Кейн принял участие в 23 матчах Английской премьер-лиги, отличившись 21 голом. Азар вышел на поле в 20 встречах АПЛ и забил восемь мячей. Де Хеа сыграл в 24 играх, сохранив ворота в неприкосновенности в 14 случаях.

Ранее стало известно, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов думает о сексуальной ориентации нападающего «Реала» Криштиану Роналду, с которым он познакомился в инстаграме.