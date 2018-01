Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает ТАСС.

В составе победителей отличились Эрик Джонсон, Натан Маккиннон и Микко Рантанен. У «Рейнджерс» отличился российский нападающий Павел Бучневич.

Для 22-летнего россиянина эта шайба стала 13-й в сезоне.

Форварды «Эвеланш» Наиль Якупов и Никита Задоров очков не набрали.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 — Джонсон (Рантанен, Маккиннон) — 09:00

2:0 — Маккиннон (Джонсон, Барберио) — 23:24

2:1 — Бучневич (Цуккарелло, Макдона) — 26:55 (5x4),

3:1 — Рантанен — 59:59 (en)

