36 российских легкоатлетов снялись с соревнований после приезда допинг-офицеров

В Иркутске на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике после приезда допинг-офицеров Российского антидопингового агенства (РУСАДА) с соревнований снялись 36 спортсменов, сообщает RT.

Список всех снявшихся опубликован в группе «STOP Doping! Скажи ДОПИНГУ нет!» в социальной сети «Вконтакте».

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Участники, узнав о приезде допинг-офицеров, заболели и/или не явились на старт. В том числе и известная бегунья Наталья Аристархова. В конце декабря прошлого года на вузовском чемпионате Красноярского края она в одиночку пробежала 3000 м за фантастические по нынешним временам секунды (9.06,1).

В списке семь спортсменов младше 18-ти лет, а также 14 юниоров до 20 лет.