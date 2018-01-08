Новичок «Барселоны» Коутиньо поблагодарил клуб за терпение

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо прокомментировал переход в каталонский клуб из английского «Ливерпуля», сообщает «Советский спорт».

«Возможность приехать в Испанию и выступать за «Барселону» была моей мечтой. У меня не было никаких сомнений перед подписанием контракта на пять лет. У меня много времени, чтобы найти здесь свое место. Надеюсь, что смогу быстро адаптироваться в команде.

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Я очень рад оказаться здесь и хочу поблагодарить «Барселону» за приложенные усилия, президента клуба, ее лидеров. Они проявили терпение», — цитирует Коутиньо Marca.

Также бразилец поблагодарил «Ливерпуль» за проведенное в клубе время.

Ранее Коутиньо официально подписал контракт с «Барселоной».