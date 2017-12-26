IBU не принял решения относительно отстраненной от соревнований Глазыриной
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что дисциплинарная комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) еще не приняла решения по поводу россиянки Екатерины Глазыриной, которая отстранена от соревнований, передает «Р-Спорт».
Спортсменка была отстранена от участия в соревнованиях в феврале 2017 года на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.
Ранее сообщалось, что IBU должен принять решение по вопросу биатлонистки в ближайшее время.