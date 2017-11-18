Станция метро «ЦСКА» готова на 90 процентов

Готовность станции метро «ЦСКА» в Москве составляет 90%, на ней уже установили скульптуры знаменитых спортсменов, сообщает ТАСС.

«Прогресс по подготовке станции «ЦСКА» очень хороший, активно занимаемся благоустройством. На самих станциях уже установлены четыре скульптуры — это выдающиеся спортсмены ЦСКА. Сама станция в готовности на 90%», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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Отмечается, что на станции установлены скульптуры советского футболиста Всеволода Боброва, российского хоккеиста Дениса Денисова, российского баскетболиста Виктора Хряпа.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб ЦСКА на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» в чемпионате России.