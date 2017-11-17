Объявлена дата принятия решения по участию российских спортсменов на ОИ-2018

Решение по участию российских спортсменов в зимних Олимпийских игра 2018 года в Пхенчхане будет принято Международным олимпийским комитетом (МОК) 5 декабря, сообщает ТАСС.

Решение, основанное на докладах комиссий МОК во главе с Самуэлем Шмидом и Денисом Освальдом, будет принято исполкомом организации, которое пройдет 5 и 6 декабря в Лозанне.

Ранее сообщалось, что российские телеканалы могут отказаться от показа Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в случае, если к соревнованиям не будет допущена отечественная сборная.