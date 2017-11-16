Колобков: хочется диалога, а это было судилище

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что требования дорожной карты по восстановлению РУСАДА, которые были признаны Всемирным антидопинговым агентством (WADA) невыполненными, очевидно, носят политический характер. Его слова цитирует «Р-Спорт».

По мнению совета, российская сторона не смогла выполнить два пункта дорожной карты — признание государственного вмешательства в антидопинговую систему и доступ офицеров WADA в опечатанную лабораторию.

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«Эти два требования, очевидно, носят политический характер.

Хочется диалога, а не диктата. Россия заслуживает иного отношения. А это было какое то судилище», — отметил министр.

Ранее стало известно, что WADA не восстановило в правах РУСАДА.