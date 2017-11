«Халл Сити» Слуцкого поддержал ЛГБТ-сообщество

Английский футбольный клуб «Халл Сити», главным тренером которого является российский тренер Леонид Слуцкий, присоединился к акции в поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщает официальный твиттер команды.

Отмечается, что клубы Англии объединятся в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в рамках компании Rainbow Leces, которая пройдет с 25 ноября по 3 декабря 2017 года.

Согласно акции, угловые флаги на стадионах, капитанские повязки и логотипы команд во время матчей станут радужного цвета.

Ранее Слуцкий заявил, что не намерен покидать команду «Халл Сити».

