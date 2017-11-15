У голкипера сборной Лунева диагностировано сотрясение мозга

Вратарь сборной России Андрей Лунев (в центре) в товарищеском матче между сборными командами России... РИА Новости

У голкипера сборной России, получившего травму в контрольной встрече с Испанией, диагностировано сотрясение мозга. Об этом сообщает официальный твиттер сборной.

Ранее травмированный Лунев рассказал о своем состоянии.