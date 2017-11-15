У голкипера сборной Лунева диагностировано сотрясение мозга
У голкипера сборной России, получившего травму в контрольной встрече с Испанией, диагностировано сотрясение мозга. Об этом сообщает официальный твиттер сборной.
Ранее травмированный Лунев рассказал о своем состоянии.
Андрею Лунёву сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника, первичная хирургическая обработка раны.— Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.
Диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области.
Ночь он проведёт в больнице.#ЛунёвДержись #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/vxigkUL1Jp