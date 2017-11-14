Мутко: решение о восстановлении РУСАДА не повлияет на участие россиян в Играх-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, принятое решение о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не сможет повлиять на вопрос об участии сборной России на Олимпиаде — 2018. Слова Мутко приводит ТАСС.

«Все это звенья одной цепи, New York Times, видимо, является пресс-службой комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Если бы они опубликовали полностью доклады WADA о работе в России, то мы могли бы увидеть в них, что 80% всего объема о колоссальной работе, проделанной Россией, выполнившей все критерии дорожной карты. За исключением двух, придуманных позднее в качестве рекомендаций независимых комиссий. А решение о восстановлении РУСАДА не может повлиять на участие наших спортсменов в Играх.

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Все этот никак не связано с участием в Играх наших сборных, это прерогатива МОК, а не WADA. РУСАДА работает, ее статус частично восстановлен, оно занимается планированием и забором проб, а контролирует ее антидопинговая британская организация. Мы возим пробы в западные лаборатории, а для них это, безусловно, хороший бизнес, хорошая прибавка. Об этом не надо забывать.

WADA всех уже так запутало, что осталось в стороне. РУСАДА, кстати, работало по их лекалам, тогда ориентиром было норвежское, сейчас британское. Они менялись с приходом новых президентов организации, хотелось бы единых стандартов», — сказал Мутко.

6 ноября состоится заседание совета учредителей WADA, где рассмотрят вопрос восстановления членства РУСАДА в организации. На заседании будут присутствовать президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и министр спорта России Павел Колобков.

Ранее стало известно, WADA получило базу данных допинг-тестов Московской лаборатории.