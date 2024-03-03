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Овечкин идет за рекордом Гретцки: «Вашингтон» сражается с «Аризоной». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона Койотс». ОНЛАЙН

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Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters
«Вашингтон Кэпиталз» под предводительством своего капитана Александра Овечкина принимает дома «Аризону Койотс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Матч не начался
03 марта 21:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Аризона Койотс
Глендейл, США
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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20:45

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня «Вашингтон» Александра Овечкина играет с «Аризоной».

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