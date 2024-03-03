Спорт
Овечкин идет за рекордом Гретцки: «Вашингтон» сражается с «Аризоной». LIVE
Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters
«Вашингтон Кэпиталз» под предводительством своего капитана Александра Овечкина принимает дома «Аризону Койотс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Матч не начался
03 марта 21:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Аризона Койотс
Глендейл, США
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
20:45
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня «Вашингтон» Александра Овечкина играет с «Аризоной».
Появились новые записи
показать