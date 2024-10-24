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Спорт

Украинец Довбик уничтожает киевское «Динамо» в Лиге Европы. LIVE

Лига Европы. 3-й тур. «Рома» (Италия) — «Динамо» Киев (Украина). ОНЛАЙН

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Alberto Lingria/Reuters
В матче третьего тура Лиги Европы итальянская «Рома» принимает киевское «Динамо». Обе команды еще не одержали побед в турнире. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
Перерыв
24 октября 19:45
Рома
Рим, Италия
23' Довбик
1 : 0
Динамо К
Киев, Украина
Стадион «Олимпико», Рим, Италия
1-й тайм

23' Довбик

44' Анхелиньо

23' Михавко

37' Рубчинский

2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

«Рома» долго давила без особой остроты, а потом Бальданци заработал пенальти, и Довбик его уверенно реализовал. И дальше лучше играло уже «Динамо». В целом, киевляне наиграли на ответный мяч и даже провели его, но из офсайда. «Рома» ведет с минимальным счетом, но что будет после перерыва?

45+2'

Все, в борьбе в центре поля закончилась первая половина игры — свисток на перерыв.

45+1'

К первому тайму добавлена всего одна минута.

44'

Анхелиньо попал Тымчику по лицу на фланге в атаке и получил за это желтую карточку.

43'

Подача в штрафную, там борьба. После удара Герреро мяч рикошетом пришел к кому-то из динамовцев, который с пяти метров не промахнулся — из офсайда.

42'

Эрмосо сбил обыгравшего его Герреро на фланге. Точка для подачи.

40'

Герреро классно убрал под себя в штрафной после передачи Тымчика от лицевой, Н'Дика купился, и уже Свилар потащил удар!

38'

Опять немного успокоилась игра. Вернее, мяч у «Ромы» сейчас, она пытается продраться через оборонительные редуты киевлян.

37'

Желтую карточку получил Валентин Рубчинский.

35'

ТЫМЧИК! В убойной позиции оказался после ошибки Ле Фе в передаче, контратаки «Динамо» и классной закидушки от Герреро — чуточку не попал в дальний угол! Тут надо было забивать!

34'

Челик дотянулся до мяча после подачи очередного углового, но ударом это не назовешь, а дальше Волошин вынес.

33'

После подачи Ле Фе со штрафного случился угловой. Эрмосо скинул в штрафной после подачи корнера, киевляне вынесли, но на Залевски, который опасно пробил с подбора — рикошет и угловой.

30'

Пропустив, динамовцы прихватили владение мячом, причем атакуют позиционно на чужой половине. Вопрос: можно ли было играть так с самого начала?

28'

Неплохая атака прошла у киевлян. В финальной фазе Вивчаренко подал в штрафную слева, а Герреро пробил головой — неудачно и неточно.

26'

Бальданци ворвался в штрафную по правому полуфлангу, сместился в центр в окружении защитников и пробил в дальний угол — рядом со штангой.

22'

Бальданци вошел в штрафную и был сбит — ПЕНАЛЬТИ в ворота «Динамо».

20'

И снова Н'Дика в центре внимания, но на этот раз он слабо пробил коленом, разворачиваясь, по отскочившему к нему мячу — прямо в руки Нещерету.

19'

«Рома» заработала угловой, Ле Фе его подал. Н'Дика едва не дотянулся, но не достал мяч, а защитник «Динамо» выбил головой через перекладину на повторный корнер.

16'

Ни те, ни другие до ворот вообще не доходят. Игра сейчас идет в центре поля.

14'

Вот неплохая атака получилась у киевского «Динамо». Пошедший вперед Михавко ворвался с мячом в штрафную и пытался обыграть защитника, но в конце концов потерял мяч.

11'

Пока не получается у «Ромы» продраться с мячом к штрафной «Динамо». Гости же вообще не атакуют, но на своей половине периодически держат мяч. Под давлением, естественно.

8'

Анхелиньо пытался продраться по левому флангу, но у лицевой линии проиграл борьбу Тымчику и упустил мяч за лицевую. Тымчик еще и по лицу сопернику слегка попал рукой, но фола нет. Как и претензий друг к другу.

5'

Мяч в основном под контролем у «Ромы», но итальянцы события не форсируют, а киевляне очень глубоко окопались.

2'

Неплохая атака прошла у «Ромы», последовал пас в штрафную на Довбика, но защитник успел выбить мяч, а вратарь взял в руки. Итальянцы сигнализировали, что это пас назад, однако арбитр так не посчитал.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

19:45

У «Ромы» одно очко за два тура, а «Динамо» пока с «нулем» в хвосте таблицы.

19:40

А вот стартовый состав украинского «Динамо» от Александра Шовковского:

Нещерет — Беловар, Попов, Михавко — Тымчик, Михайленко, Андриевский, Рубчинский, Вивчаренко — Волошин, Герреро.

19:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер итальянской «Ромы» Иван Юрич:

Свилар — Эрмосо, Н'Дика, Анхелиньо — Челик, Ле Фе, Коне, Залевски — Бальданци, Писилли — Довбик.

19:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура Лиги Европы итальянская «Рома» принимает на своем поле украинское киевское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

24'

Тарас Михавко, возмущавшийся назначенным пенальти, получил желтую карточку.

23'

ГООООООООООООООООООЛ! Артем Довбик — 1:0!

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