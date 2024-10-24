Перерыв

«Рома» долго давила без особой остроты, а потом Бальданци заработал пенальти, и Довбик его уверенно реализовал. И дальше лучше играло уже «Динамо». В целом, киевляне наиграли на ответный мяч и даже провели его, но из офсайда. «Рома» ведет с минимальным счетом, но что будет после перерыва?