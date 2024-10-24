Онана с трудом в прыжке дотягивается до подачи Шиманьски в позиционной атаке, чем отводит угрозу от ворот «МЮ».
С трудом отбились от углового манкунианцы. Шиманьски подал, а Фред в итоге пробил. Чуть неточно.
Фред сделал классный пас в штрафную, где Осайи-Самуэль убрал защитника у лицевой на замахе, а затем бьет почти с нулевого угла в ближний — в сетку с внешней стороны. Да и контролировал Онана.
Мануэль Угарте очень опасный пас на Онана головой назад сделал — едва Эн-Несири не перехватил. Но голкипер успел выбежать и забрать мяч.
«МЮ» старается атаковать на первых минутах. Но не так-то просто подобраться к штрафной команды Жозе Моуринью. Тем более дело происходит в Стамбуле. Очень шумно на трибунах.
Поееееехали! Матч начался!
У «Фенербахче» четыре очка в турнире, «МЮ» набрал в двух стартовых турах только два.
А вот стартовый состав английского «Манчестер Юнайтед» от Эрика Тен Хага:
Онана, Дало, де Лигт, Линделеф, Мартинес, Эриксен, Угарте, Рашфорд, Мазрауи, Гарначо, Зиркзее.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер турецкого «Фенебрахче» Жозе Моуринью:
Ливакович, Мюльдюр, Джику, Сёюнджю, Осайи-Самуэль, Амрабат, Фред, Шиманьски, Тадич, Эн-Несири, Сент-Максимен.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура Лиги Европы «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью в Турции принимает бывшую команду Особенного английский «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.