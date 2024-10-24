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Спорт

Месть Моуринью: «Фенербахче» принимает «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. LIVE

Лига Европы. 3-й тур. «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

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Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш

Reuters
В матче третьего тура Лиги Европы турецкий «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью принимает на своем поле английский «Манчестер Юнайтед» Эрика Тен Хага. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
1-й тайм
24 октября 22:00
Фенербахче
Стамбул, Турция
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Стадион «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу», Стамбул, Турция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10'

Онана с трудом в прыжке дотягивается до подачи Шиманьски в позиционной атаке, чем отводит угрозу от ворот «МЮ».

7'

С трудом отбились от углового манкунианцы. Шиманьски подал, а Фред в итоге пробил. Чуть неточно.

6'

Фред сделал классный пас в штрафную, где Осайи-Самуэль убрал защитника у лицевой на замахе, а затем бьет почти с нулевого угла в ближний — в сетку с внешней стороны. Да и контролировал Онана.

4'

Мануэль Угарте очень опасный пас на Онана головой назад сделал — едва Эн-Несири не перехватил. Но голкипер успел выбежать и забрать мяч.

2'

«МЮ» старается атаковать на первых минутах. Но не так-то просто подобраться к штрафной команды Жозе Моуринью. Тем более дело происходит в Стамбуле. Очень шумно на трибунах.

1'

Поееееехали! Матч начался!

22:00

У «Фенербахче» четыре очка в турнире, «МЮ» набрал в двух стартовых турах только два.

21:55

А вот стартовый состав английского «Манчестер Юнайтед» от Эрика Тен Хага:

Онана, Дало, де Лигт, Линделеф, Мартинес, Эриксен, Угарте, Рашфорд, Мазрауи, Гарначо, Зиркзее.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер турецкого «Фенебрахче» Жозе Моуринью:

Ливакович, Мюльдюр, Джику, Сёюнджю, Осайи-Самуэль, Амрабат, Фред, Шиманьски, Тадич, Эн-Несири, Сент-Максимен.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура Лиги Европы «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью в Турции принимает бывшую команду Особенного английский «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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