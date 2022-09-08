'90+2

ГОООЛ! Миши Батшуайи-Атунга вывел «Фенербахче» вперед в компенсированное время! Кадыоглу в очередной раз продемонстрировал силу своих рук и ввел мяч из-за боковой прямо в центр штрафной, а Энрике скинул головой на дальнюю штангу, где забытый всеми Батшуайи в касание отправил мяч в ворота! 2:1 — «Фенербахче» очень близок к победе на своем поле.