Финальный свисток! «Фенербахче» одержало непростую победу над киевским «Динамо» у себя на поле со счетом 2:1. Голами за турков отличились Густаво Энрике и Миши Батшуайи-Атунга, а за киевлян забил Виктор Цыганков.
ГОООЛ! Миши Батшуайи-Атунга вывел «Фенербахче» вперед в компенсированное время! Кадыоглу в очередной раз продемонстрировал силу своих рук и ввел мяч из-за боковой прямо в центр штрафной, а Энрике скинул головой на дальнюю штангу, где забытый всеми Батшуайи в касание отправил мяч в ворота! 2:1 — «Фенербахче» очень близок к победе на своем поле.
Кахведжи подал с углового на дальнюю штангу, но Бущан вовремя вышел из ворот и кулаком выбил мяч из штрафной.
Двойная замена в составе «Фенербахче»: Алиоски и Креспо отправились отдыхать, а вместо них вышли полузащитники Линкольн и Яндаш.
Батшуайи-Атунга неожиданно пробил с острого угла из пределов штрафной! Однако защитник Бурда подставил ногу и отправил мяч на угловой.
Валенсия на дриблинге ушел от соперника и прострелил в штрафную «Динамо», но Сирота в отличном подкате выбил мяч за боковую.
Батшуайи-Атунга перехватил мяч на фланге и попытался прорваться в штрафную «Динамо», но перестарался — сфолил на Сидорчуке.
Цыганков навесил с углового на дальнюю штангу, но Энрике выиграл верховую борьбу и выбил мяч в поле.
Опасно! «Динамо» могло выходить вперед! Цыганков подал со штрафного на ближнюю штангу, и Шепелев пробил головой под перекладину, но вратарь в отчаянном прыжке отразил мяч на угловой!
Вау, тройная замена в составе «Фенербахче»: Кинг, Росси и Педро ушли отдыхать, а вместо них появились два нападающих Валенсия и Батшуайи-Атунга, а также полузащитник Кахведжи.
Росси схватил игрока «Динамо» за футболку и откровенно притормозил его в центре поля, за что получил желтую карточку.
Вынужденная замена в составе «Динамо»: вместо получившего травму Шапаренко вышел другой полузащитник Шепелев.
ГООООЛ!!! Цыганков сравнял счет! Буяльский за счет дриблинга обыграл соперника на фланге и прострелил в центр штрафной, где Цыганков в касание отправил мяч в ворота! Стоит отметить и ошибку вратаря «Фенербахче» Алтая Байындыра, который буквально пропустил мяч между рук. 1:1 — киевское «Динамо» вернуло статус-кво в матче!
Кадыоглу схватил руками Кабаева и помешал атаке «Динамо», но судья пожалел и не стал давать желтую карточку.
Арау со «стандарта» сделал пас на Росси, и тот попытался нанести удар по воротам, но Сидорчук накрыл нападающего «Фенербахче».
Цыганков сбил с ног Алиоски на половине поля «Динамо». Турки получили право на перспективный штрафной.
Кадыоглу набрал скорость на фланге и попытался принять мяч после заброса Переса, но Дубинчак успел вынести снаряд за боковую.
Буяльский упал на газон после единоборства с защитником «Фенербахче» Салаи и пока не может подняться. Врачи оказывают ему помощь.
Кадыоглу пролетел по правому флангу и навесил в штрафную «Динамо», но Бущан вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.
Динамовцы разыграли мяч с углового, и Цыганков подал в штрафную, где Гармаш пробил головой — выше ворот!
Кабаев исполнил заброс в штрафную «Фенербахче» на нападающего Буяльского, но Салаи успел вынести мяч за лицевую.
Кинг случайно ударил Сидорчука локтем по голове в верховой борьбе за мяч и получил желтую карточку.
Дубинчак получил мяч на левом фланге и подал в штрафную «Фенербахче» на Цыганкова! Однако того опередил Салаи и прервал этот навес.
Сидорчук исполнил заброс на правый фланг в расчете на ускорение Цыганкова, но тот все-таки упустил мяч за пределы поля.
Первый тайм завершен! «Фенербахче» обыгрывает киевское «Динамо» со счетом 1:0 — и в принципе заслуженно. Турки больше владели мячом и имели гораздо больше подходов к воротам. А счет открыл бразильский защитник Густаво Энрике, который отличился головой после навеса Диего Росси с углового. Ждем второго тайма!
Гармаш упал на газон и держится за ногу. Врачи оказывают ему помощь. Арбитр тем временем компенсировал две минуты к первому тайму.
Алиоски навесил с левого фланга в центр штрафной «Динамо», но Дубинчак выиграл борьбу на втором этаже и вынес мяч в поле.
Момент! Кадыоглу с фланга навесил в штрафную, и норвежский нападающий Кинг пробил головой по воротам «Динамо», но Бущан справился.
Дубинчак в подкате срубил скоростного Кадыоглу на правом фланге. Турки заработали перспективный штрафной.
ГОООООЛ!!! Бразильский защитник Густаво Энрике вывел «Фенербахче» вперед! Росси подал с углового в центр штрафной, где Энрике выиграл воздух и пробил головой в дальний угол — под самую перекладину. 1:0 — турки обыгрывают киевское «Динамо» на своем поле.
Момент! Алиоски влетел в штрафную «Динамо» и хлеско пробил в ближний угол, но Бущан в красивом прыжке перевел мяч на угловой.
Кадыоглу снова показал свои гандбольные способности — забросил мяч из-за боковой в штрафную «Динамо», однако Сидорчук выиграл воздух и вынес мяч в поле.
Росси пролетел по правому флангу и подал на дальнюю штангу, но Педро не сумел дотянуться до мяча головой.
Момент! Росси подал с углового в центр штрафной, мяч заметался между игроками, но в итоге Салаи смог пробить в падении — Бущан спас «Динамо» от пропущенного гола! А потом еще и Энрике пытался добить из вратарской, но киевляне успели ему помешать.
Кадыоглу разогнался по правому флангу и прострелил в центр штрафной, но Бурда вынес мяч на угловой!
Росси отдал проникающий пас в штрафную «Динамо» на Педро, но Сирота успел прервать эту передачу.
Кадыоглу ввел мяч из-за боковой прямо во вратарскую «Динамо»! Однако к опасному моменту это не привело: голкипер Бущан уверенно забрал снаряд в руки.
Полузащитник «Фенербахче» Кадыоглу отобрал мяч на фланге и прострелил в штрафную «Динамо», где Росси готов был замыкать, но Сирота успел выбить снаряд за боковую!
Сирота исполнил заброс в штрафную «Фенербахче», но там Гармаша опередил защитник Салаи и аккуратно перевел мяч в руки своему вратарю.
Хавбек «Динамо» Сидорчук исполнил длинный заброс на Цыганкова, но тот не смог зацепиться за мяч: бразильский защитник «Фенербахче» Энрике в подкате отобрал у него снаряд.
Арау исполнил проникающую передачу в штрафную «Динамо» в расчете на забегание Педро, но тот не понял слишком тонкого замысла партнера.
Арау исполнил заброс на ход скоростному Алиоски, но польский защитник «Динамо» Кедзера успел к мячу раньше и вынес его за боковую.
Росси со штрафного подал на дальнюю штангу, но никто из игроков «Фенербахче» не смог пробить по мячу.
Педро на дриблинге ушел от защитника «Динамо» на фланге, но Дубинчак подстраховал партнера и заехал по ногам бразильского нападающего.
Гармаш получил первую желтую карточку в матче — грубо наступил на ногу нападающего «Фенербахче» Диего Росси.
«Динамо» заработало «стандарт» на чужой половине поля. Герой стартовых минут Цыганков нанес прямой удар и попытался попасть в ближнюю «девятку», но попал в стенку.
Снова активен Цыганков! На этот раз ему удалось прострелить с правого фланга в центр на Буяльского, но нападающий не успел пробить — его накрыл бразильский хавбек «Фенербахче» Арао.
Хавбек «Динамо» Цыганков пронесся электричкой по правому флангу, но не успел придумать, как доставить мяч в штрафную — турецкий защитник жестко встретил его и отобрал мяч.
Стартовый состав киевского «Динамо»: Георгий Бущан, Томаш Кендзера, Никита Бурда, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Денис Гармаш.
Стартовый состав «Фенербахче»: Алтай Байындыр, Густаво Энрике, Аттила Салаи, Луан Перес, Эзган Алиоски, Ферди Кадыоглу, Виллиан Арау, Мигель Крешпу да Силва, Жоао Педро, Диего Росси, Джошуа Кинг.