Очень трудовой вышла в итоге победа «Барселоны», хотя поначалу все складывалось легко и просто. Но «Шахтер» смог проявить характер и едва не обокрал каталонцев. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
«Барселона» теперь лидирует в группе G с девятью очками после трех туров. На втором месте португальский «Порту» с тремя баллами за две игры. У «Шахтера» третья позиция и тоже три очка, но за три матча. Бельгийский «Антверпен» в двух первых турах очков не набрал. И сегодня «Порту» и «Антверпен» сразятся друг с другом.
Финальный свисток фиксирует победу команды Хави.
«Барса» не дает «Шахтеру» устроить финальный штурм.
У «Шахтера» Эгиналдо вышел на поле вместо Тараса Степаненко.
Семь минут добавлено ко второму тайму. Есть шансы у «Шахтера» по такой игре!
Араухо со штрафного пробил куда-то на трибуны.
Валерий Бондарь за фол против Феррана Торреса получил желтую карточку.
А теперь Касадо бил из вратарской, пустил мяч мимо голкипера, но защитник принял на себя и спас!
ОГО! Степаненко сыграл на опережении в штрафной и в касание пробил рядом со штангой!
Марк Касадо поменял Фермина Лопеса, а Андреас Кристенсен вступил в игру вместо Иньиго Мартинеса.
«Шахтер» давит, зарабатывает угловой, а после него даже был намек на пенальти, но судья не среагировал, а VAR, если и проверял, то тихо.
«Шахтер» разыграл угловой, еще и ударом с подбора закончилось. Плотно, но защитник принял на себя.
Алекс Бальде жестко сфолил и получил заслуженную желтую карточку.
Марк Гиу, очередной воспитанник «Барселоны» вышел на поле вместо Жоау Феликса.
Футболисты «Барселоны» сразу в нескольких эпизодах в одной атаке претендовали на пенальти, но VAR не удовлетворил их чаяния.
Ефим Конопля жестко наступил сопернику на ногу в центре поля — это желтая карточка.
Ну а у «Барселоны» Алекс Бальде поменял Маркоса Алонсо.
Кевин Келси вышел у «Шахтера» на поле вместо Даниила Сикана.
А «Шахтер»-то начинает огрызаться все активнее. И даже поддавливает.
Ямал на дриблинге вошел в штрафную и сделал прострел, который стал добычей Ризныка.
Первая замена в матче: Невертон вступил в игру вместо Сергея Крыськива.
«Барса» держит мяч, а «Шахтер» продолжает выжидать. Ну а что? Тактика-то работает!
ГОООООООООООООООЛ! Георгий Судаков — 2:1! Прошла быстрая атака у «Шахтера». И снова выходом через пас. Ну а в финальной фазе Азаров сделал передачу в штрафную, где Судаков принял мяч и, оценив обстановку, пробил мимо тер Стегена!
Ферран Торрес забивает после передачи в штрафную, но из офсайда.
Проход Ямала с мячом завершился ударом в ногу защитнику «Шахтера».
«Барселона» через медленный контроль в центре сейчас заиграла. «Шахтер» не выдергивается все равно.
Судаков пробил издали в попытке «Шахтера» проатаковать — намного выше створа.
Очень мощно давит «Барса» на старте второй половины встречи. «Шахтер» с большим трудом держится, чтобы не получить третий.
Феликс достал мяч у лицевой и сделал скидку во вратарскую, но Ризнык в прыжке успел достать мяч, предотвратив расстрел своих ворот.
«Шахтер» ответил своей атакой с довольно опасным прострелом, но никто не успел к мячу.
Гюндоган подал в штрафную, но защита «Шахтера» вынесла мяч оттуда.
Поеееехали! Второй тайм стартовал.
«Барселона» играла в первом тайме с перевесом и закономерно его превратила в два забитых мяча. «Шахтеру» надо как-то менять игру во второй половине. Посмотрим.
Ничего интересного не произошло в добавленное время. Свисток на перерыв.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Ферран Торрес грубо покатился и получил желтую карточку. Это первое предупреждение в матче.
Два подряд удара из пределов штрафной на убой заблокировали футболисты «Шахтера» — иначе уже был бы разгром.
ГООООООООООООООООЛ! Фермин Лопес — 2:0! В быстрой атаке «Барселоны» Лопес классно открылся в центре, а Торрес сделал отличную передачу. Удар в угол оказался неотразимым!
Ямал сместился справа в центр и пробил с линии штрафной — мимо дальней девятки.
Вынесли защитники «Шахтера» мяч с ближней штанги после навеса Гюндогана.
А гол-то засчитан после просмотра VAR! Ферран Торрес — 1:0! Фермин Лопес пробил в штангу, а Торрес сыграл на добивании и был в правильном положении! Как и Лопес.
Опасный момент «Барселоны» завершается голом Феррана Торреса, но из офсайда...
Канселу! Классно после заброса из глубины посадил на пятую точку соперника на ложном замахе и пробил в ближний угол — Ризнык сумел остановить мяч у себя между ног!
Ямал финтами раскачал и обыграл соперников на правом фланге. Последовал прострел в штрафную — подставлена нога, но лайнсмен решил, что в итоге последним мяча коснулся игрок «Барселоны».
Продолжаются атаки «Барселоны», но, можно сказать, в рабочем режиме отбиваются «горняки».
«Барса» заработала штрафной на фланге и выполнила подачу — вынесли защитники.
Крыськив подобрал мяч у штрафной и плотно пробил — Араухо принял выстрел на себя.
Еще момент у «Барсы»: Феликс прорвался в штрафную левым полуфлангом и сделал пас на Феррана Торреса к воротам, но успел Ризнык первым к мячу и накрыл его в прыжке.
В атаке «Барсы» Жоау Феликс упустил мяч за боковую, правда, каталонцы практически тут же вернули мяч под свой контроль.
Большое преимущество у «Барселоны», украинцам очень непросто, но пока держатся.
Фермин Лопес обыграл в штрафной двух футболистов гостей и пробил низом — Ризнык сумел выбросить ногу в сторону и отразить выстрел!
Подача Гюндогана закончилась ударом лысой головы Ориоля Ромеу — выше ворот.
Гюндоган поддавил и заработала угловой.
Пока без ворот идет игра. Давит «Барса», но «Шахтер» по-прежнему не боится пасоваться у своей штрафной под прессингом.
Довольно спокойное, осторожное начало встречи. «Барса» поддавливает, но «Шахтер» со своей половины не боится выходить через пас.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком.
А вот стартовый состав украинского «Шахтера» из Донецка от Патрика ван Леуена:
Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Сикан.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выпустил главный тренер испанской «Барселоны» Хави:
Тер Штеген, Маркос Алонсо, Мартинес, Араухо, Жоау Канселу, Ориоль Ромеу, Гюндоган, Фермин Лопес, Ямал, Жоау Феликс, Ферран Торрес.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» принимает «Шахтер».