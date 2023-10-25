Матч окончен

«Барселона» теперь лидирует в группе G с девятью очками после трех туров. На втором месте португальский «Порту» с тремя баллами за две игры. У «Шахтера» третья позиция и тоже три очка, но за три матча. Бельгийский «Антверпен» в двух первых турах очков не набрал. И сегодня «Порту» и «Антверпен» сразятся друг с другом.