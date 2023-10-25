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Спорт

Украинский «Шахтер» дал мощный бой в Барселоне

«Барселона» обыграла «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

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Albert Gea/Reuters
«Барселона» принимала «Шахтер» в третьем круге группового этапа Лиги чемпионов и едва не упустила победу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур
Окончен
25 октября 19:45
Барселона
Барселона, Испания
28' Ф. Торрес
36' Лопес Мартин
2 : 1
Шахтёр
62' Судаков
Стадион «Олимпик Льюис Компанис», Барселона, Испания
1-й тайм

28' Ф. Торрес

36' Лопес Мартин

43' Ф. Торрес

2-й тайм

75' Бальде

50' Крыськив

62' Судаков

72' Конопля

87' Бондарь

Трансляция
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Матч окончен

Очень трудовой вышла в итоге победа «Барселоны», хотя поначалу все складывалось легко и просто. Но «Шахтер» смог проявить характер и едва не обокрал каталонцев. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

Матч окончен

«Барселона» теперь лидирует в группе G с девятью очками после трех туров. На втором месте португальский «Порту» с тремя баллами за две игры. У «Шахтера» третья позиция и тоже три очка, но за три матча. Бельгийский «Антверпен» в двух первых турах очков не набрал. И сегодня «Порту» и «Антверпен» сразятся друг с другом.

'90+7

Финальный свисток фиксирует победу команды Хави.

'90+5

«Барса» не дает «Шахтеру» устроить финальный штурм.

'90+3

У «Шахтера» Эгиналдо вышел на поле вместо Тараса Степаненко.

'90+1

Семь минут добавлено ко второму тайму. Есть шансы у «Шахтера» по такой игре!

'88

Араухо со штрафного пробил куда-то на трибуны.

'87

Валерий Бондарь за фол против Феррана Торреса получил желтую карточку.

'84

А теперь Касадо бил из вратарской, пустил мяч мимо голкипера, но защитник принял на себя и спас!

'83

ОГО! Степаненко сыграл на опережении в штрафной и в касание пробил рядом со штангой!

'82

Марк Касадо поменял Фермина Лопеса, а Андреас Кристенсен вступил в игру вместо Иньиго Мартинеса.

'80

«Шахтер» давит, зарабатывает угловой, а после него даже был намек на пенальти, но судья не среагировал, а VAR, если и проверял, то тихо.

'78

«Шахтер» разыграл угловой, еще и ударом с подбора закончилось. Плотно, но защитник принял на себя.

'76

Алекс Бальде жестко сфолил и получил заслуженную желтую карточку.

'75

Марк Гиу, очередной воспитанник «Барселоны» вышел на поле вместо Жоау Феликса.

'75

Футболисты «Барселоны» сразу в нескольких эпизодах в одной атаке претендовали на пенальти, но VAR не удовлетворил их чаяния.

'73

Ефим Конопля жестко наступил сопернику на ногу в центре поля — это желтая карточка.

'71

Ну а у «Барселоны» Алекс Бальде поменял Маркоса Алонсо.

'70

Кевин Келси вышел у «Шахтера» на поле вместо Даниила Сикана.

'69

А «Шахтер»-то начинает огрызаться все активнее. И даже поддавливает.

'67

Ямал на дриблинге вошел в штрафную и сделал прострел, который стал добычей Ризныка.

'65

Первая замена в матче: Невертон вступил в игру вместо Сергея Крыськива.

'64

«Барса» держит мяч, а «Шахтер» продолжает выжидать. Ну а что? Тактика-то работает!

'62

ГОООООООООООООООЛ! Георгий Судаков — 2:1! Прошла быстрая атака у «Шахтера». И снова выходом через пас. Ну а в финальной фазе Азаров сделал передачу в штрафную, где Судаков принял мяч и, оценив обстановку, пробил мимо тер Стегена!

'60

Ферран Торрес забивает после передачи в штрафную, но из офсайда.

'59

Проход Ямала с мячом завершился ударом в ногу защитнику «Шахтера».

'58

«Барселона» через медленный контроль в центре сейчас заиграла. «Шахтер» не выдергивается все равно.

'55

Судаков пробил издали в попытке «Шахтера» проатаковать — намного выше створа.

'53

Очень мощно давит «Барса» на старте второй половины встречи. «Шахтер» с большим трудом держится, чтобы не получить третий.

'50

Феликс достал мяч у лицевой и сделал скидку во вратарскую, но Ризнык в прыжке успел достать мяч, предотвратив расстрел своих ворот.

'48

«Шахтер» ответил своей атакой с довольно опасным прострелом, но никто не успел к мячу.

'47

Гюндоган подал в штрафную, но защита «Шахтера» вынесла мяч оттуда.

'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

«Барселона» играла в первом тайме с перевесом и закономерно его превратила в два забитых мяча. «Шахтеру» надо как-то менять игру во второй половине. Посмотрим.

'45+3

Ничего интересного не произошло в добавленное время. Свисток на перерыв.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'42

Ферран Торрес грубо покатился и получил желтую карточку. Это первое предупреждение в матче.

'39

Два подряд удара из пределов штрафной на убой заблокировали футболисты «Шахтера» — иначе уже был бы разгром.

'36

ГООООООООООООООООЛ! Фермин Лопес — 2:0! В быстрой атаке «Барселоны» Лопес классно открылся в центре, а Торрес сделал отличную передачу. Удар в угол оказался неотразимым!

'34

Ямал сместился справа в центр и пробил с линии штрафной — мимо дальней девятки.

'32

Вынесли защитники «Шахтера» мяч с ближней штанги после навеса Гюндогана.

'30

А гол-то засчитан после просмотра VAR! Ферран Торрес — 1:0! Фермин Лопес пробил в штангу, а Торрес сыграл на добивании и был в правильном положении! Как и Лопес.

'29

Опасный момент «Барселоны» завершается голом Феррана Торреса, но из офсайда...

'26

Канселу! Классно после заброса из глубины посадил на пятую точку соперника на ложном замахе и пробил в ближний угол — Ризнык сумел остановить мяч у себя между ног!

'25

Ямал финтами раскачал и обыграл соперников на правом фланге. Последовал прострел в штрафную — подставлена нога, но лайнсмен решил, что в итоге последним мяча коснулся игрок «Барселоны».

'22

Продолжаются атаки «Барселоны», но, можно сказать, в рабочем режиме отбиваются «горняки».

'20

«Барса» заработала штрафной на фланге и выполнила подачу — вынесли защитники.

'18

Крыськив подобрал мяч у штрафной и плотно пробил — Араухо принял выстрел на себя.

'16

Еще момент у «Барсы»: Феликс прорвался в штрафную левым полуфлангом и сделал пас на Феррана Торреса к воротам, но успел Ризнык первым к мячу и накрыл его в прыжке.

'14

В атаке «Барсы» Жоау Феликс упустил мяч за боковую, правда, каталонцы практически тут же вернули мяч под свой контроль.

'12

Большое преимущество у «Барселоны», украинцам очень непросто, но пока держатся.

'9

Фермин Лопес обыграл в штрафной двух футболистов гостей и пробил низом — Ризнык сумел выбросить ногу в сторону и отразить выстрел!

'7

Подача Гюндогана закончилась ударом лысой головы Ориоля Ромеу — выше ворот.

'6

Гюндоган поддавил и заработала угловой.

'5

Пока без ворот идет игра. Давит «Барса», но «Шахтер» по-прежнему не боится пасоваться у своей штрафной под прессингом.

'3

Довольно спокойное, осторожное начало встречи. «Барса» поддавливает, но «Шахтер» со своей половины не боится выходить через пас.

'1

Поееееехали! Матч начался.

19:45

Встречу обслуживает словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком.

19:40

А вот стартовый состав украинского «Шахтера» из Донецка от Патрика ван Леуена:

Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Сикан.

19:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выпустил главный тренер испанской «Барселоны» Хави:

Тер Штеген, Маркос Алонсо, Мартинес, Араухо, Жоау Канселу, Ориоль Ромеу, Гюндоган, Фермин Лопес, Ямал, Жоау Феликс, Ферран Торрес.

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» принимает «Шахтер».

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