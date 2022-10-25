Немецкая «Боруссия» на домашнем стадионе сражается с «Манчестер Сити» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур
Матч не начался
25 октября 22:00
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
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21:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором немецкая «Боруссия» дома сражается с «Манчестер Сити».
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