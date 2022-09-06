Финальный свисток! «Реал» разгромил «Селтик» на выезде со счетом 3:0 и триумфально начал свою кампанию в Лиге чемпионов сезона-2022/23.
Винисиус открыл счет на 56-й минуте. Вальверде пронесся по правому флангу и прострелил в штрафную, где грамотно открылся бразилец и без какого-либо сопротивления пробил в дальний угол — 1:0.
Спустя всего четыре минуты Модрич удвоил преимущество «Реала». Азар на смене движения ушел от Йенца, протащил мяч до штрафной «Селтика» и отдал на хорвата, а тот проскочил мимо двоих защитников и внешней стороной стопы закрутил мяч в створ — 2:0.
На 77-й минуте Азар довел счет до разгромного. Кроос забросил мяч в штрафную на Карвахаля, тот в красивом прыжке с лета прострелил в центр на бельгийца, который отклеился от двоих защитников и замкнул в одно касание — 3:0.
«Реал» потерял Бензема в первом тайме: француз почувствовал дискомфорт в правом бедре и попросил замену — как раз вместо него и вышел Азар. Желаем здоровья нападающему «Реала»!
Маеда никак не может подстроиться под мяч в штрафной «Реала». Партнеры снабжают его передачами, но он бьет то слишком далеко от створа, то слишком слабо.
Опасно! Хакшабанович рывком ушел от Карвахаля и плотно пробил по воротам из пределов штрафной, но мяч попал в сетку с внешней стороны!
«Реал» мастерски контролирует мяч. «Селтик» для приличия высоко прессингует, но уже без прежнего азарта.
Двойная замена в составе «Реала»: Родриго и Асенсио вышли вместо Винисиуса и Модрича. Шотландские трибуны лениво посвистели в адрес уходящего Винисиуса, но массово поаплодировали Модричу — уважают легенду. Хорват похлопал в ответ.
ГООООООЛ!!! «Реал» довел счет до разгромного! Кроос забросил мяч в штрафную на Карвахаля, тот в красивом прыжке с лета прострелил в центр на Азара, который отклеился от двоих защитников и замкнул в одно касание! 3:0 — «Реал» уверенно обыгрывает «Селтик».
Эден Азар и Даниэль Карвахаль празднуют гол в составе «Реала»Reuters
«Реал» заработал «стандарт» возле чужой штрафной — на левом фланге. Кроос покатил в центр — на Модрича, но того сразу запрессинговали трое соперников, так что пришлось пасовать назад. Возможность для опасного навеса была упущена.
Тройная замена в составе «Селтика»: хавбек Мой вышел вместо О'Райли, нападающий Киого Фурухаси — вместо Якумакиса, а полузащитник Тернбулл — вместо Хататэ.
Жота накрутил Карвахаля и подал на дальнюю штангу, но Якумакис толкнул Менди на газон, и судья свистнул фол, остановив атаку «Селтика».
Юранович упал возле штрафной «Реала» — случайно столкнулся коленом с Менди, тот не нарушал правила. Игрока «Селтика» увели за пределы поля, чтобы оказать ему медицинскую помощь.
ГООООЛ!!! Лука Модрич отметил свой сотый матч в Лиге чемпионов забитым мячом! Азар на смене движения ушел от Йенца, протащил мяч до штрафной «Селтика» и отдал на Модрича. Хорват проскочил там мимо двоих защитников и внешней стороной стопы закрутил мяч в створ! Голкипер дотянулся, но мяч от его руки все равно зашел в ворота. 2:0 — «Реал» увеличил свое преимущество!
Лука Модрич и Федерико Вальверде празднуют гол в составе «Реала»Reuters
«Селтик» продолжает очень высоко прессинговать, но мадридцы прекрасно обращаются с мячом и каждый раз выходят из-под прессинга.
ГООООЛ!!! «Реал» провел блестящую быструю атаку! Мадридцы за счет изящных пасов в касание выбрались из-под агрессивного прессинга шотландцев, которые слишком поверили в себя и чуть ли не всей командой располагались на чужой половине поля. Вальверде пронесся по правому флангу и прострелил в штрафную, где грамотно открылся Винисиус и без какого-либо сопротивления пробил в дальний угол! 0:1 — «Реал» впереди!
Винисиус празднует гол в составе «Реала»Reuters
Тчуамени отдал пас за спину Азару, не прочувствовав партнера, и сорвал атаку «Реала» на чужой половине поля.
«Реал» владеет мячом в эти минуты, но без опасных моментов. Только что Тчуамени хорошо открывался в штрафной «Селтика», но Карвахаль предпочел отдать пас далеко на правый фланг на Вальверде. В итоге получилось слишком сильно, и мяч ушел за лицевую.
Модрич попытался отдать пас на Азара, который расположился между двумя линиями шотландской обороны, но игрок «Селтика» перехватил мяч.
Тчуамени перехватил мяч на чужой половине поля и начал контратаку, однако Винисиус вскоре упал на газон в ходе борьбы с Йенцом, и на этом атака «Реала» прервалась.
Азар вошел в штрафную «Реала» с правого фланга и покатил на Карвахаля, но пас вышел слишком слабым: защитник «Селтика» вынес мяч за боковую.
Опасно! «Селтик» провел быструю красивую атаку, Юранович прострелил в центр штрафной «Реала» на Маеду, и тот пробил в касание, но слишком неловко и слабо: мяч прикатился в руки Куртуа. А ведь мог расстреливать ворота «Реала» в упор!
Второй тайм начался!
Замена у «Селтика»: нападающий Маеда вышел вместо Абады, который загубил несколько моментов.
Замена у «Реала»: Рюдигер вышел вместо Милитао. Немецкий защитник умеет бить издали и хорошо играет головой, что должно усилить атаку «Реала».
Первый тайм завершен! «Реал» пока играет вничью с «Селтиком» 0:0. Причем шотландцы действуют гораздо активнее и один раз даже попали в штангу. Более того, «Реал» потерял Бензема из-за травмы: на 31-й минуте его вынужденно заменил Азар.
Впрочем, есть и светлые пятна в игре мадридцев. Так, на 43-й минуте тот же Азар отличным забросом вывел Винисиуса один на один с Джо Хартом, но бразилец попал в голкипера.
Однако впереди еще второй тайм, которого мы с нетерпением ждем!
Моментище! Азар выдал классный заброс на Винисиуса, и тот вышел один на один с Джо Хартом, но пробил прямо во вратаря!
Опасно! Карвахаль прострелил в штрафную «Селтика», и Азар с нескольких метров пробил в касание, но не попал в створ!
Вальверде попытался отдать пас в штрафную на Азара, но тот не смог принять мяч. Это было сложно сделать в окружении нескольких соперников.
Вальверде героически догнал мяч у лицевой в штрафной «Селтика», а вот навес в штрафную вышел просто ужасным — снаряд перелетел через всех и ушел за лицевую.
Винисиус не стал отдавать пас свободному Азару, хотя тот просил, и потащил мяч сам по левому флангу, но попал под прессинг, упал и потерял снаряд.
«Реал» перекатывает мяч на чужой половине поля, но подойти к штрафной никак не получается. Шотландцы самоотверженно обороняются и закрывают все зоны.
Вынужденная замена в составе «Реала»: Азар выходит вместо Бензема, который почувствовал дискомфорт в ноге.
Карим Бензема в составе «Реала»Reuters
Опасно! Кроос выдал супердиагональ на правый фланг, оттуда Карвахаль покатил на Вальверде, и уругваец мощно пробил с линии штрафной — чуть мимо створа!
«Селтик» решил чуть отдохнуть от своего потока атак. «Реал» контролирует мяч на чужой половине поля.
Бензема постоянно держится за правое бедро и время от времени садится на газон. Как бы не понадобилась вынужденная замена.
Карвахаль вошел в штрафную с правого фланга и навесил в центр, но Модрич не смог в прыжке дотянуться до мяча.
Опасно! Хататэ простреливал в штрафную, и от Милитао мяч чуть не залетел в ворота Куртуа, но ушел за лицевую!
Бензема и Модрич устроили перепасовку возле чужой штрафной, но в окружении нескольких соперников это была плохая идея. Лидеры «Реала» быстро потеряли мяч.
ШТАНГА! «Реал» чуть не пропустил! Якумакис получил мяч в штрафной «Реала» и покатил под удар набегающему Макрегору, который зарядил в штангу. «Селтик» не вылезает из атак и наносит удар за ударом.
«Селтик» заработал угловой. Шотландцы опять перехватили инициативу в матче! После навеса с углового Куртуа кулаками выбил мяч, но получилось прямо на соперника, который тут же нанес мощный удар — бельгиец снова спас!
Макгрегор отдал проникающий мяч в штрафную «Реала», но никто из его партнеров не успел к нему, и Куртуа спокойно забрал снаряд.
Винисиус подарил мяч сопернику на своей половине поля, однако шотландцы не смогли придумать ничего толкового, и хавбек «Селтика» О'Райли быстро потерял снаряд.
Абада нанес еще один удар — на этот раз с правого края штрафной, однако мяч облизнул сетку с внешней стороны!
Момент! Кроос подал с углового на дальнюю штангу, но кто-то из его партнеров сфолил в атаке. Шотландцы очень быстро разыграли мяч, провели контратаку, Абада выскочил практически один на один и пробил по воротам, но получилось прямо по центру!
Куртуа уверенно поймал мяч в руки.
Горячо! Шотландцы красиво прошли через центр и доставили мяч в штрафную, но защитники «Реала» успели вынести снаряд в поле.
Менди отмахнулся от Якумакиса и случайно попал тому локтем в лицо. За это защитник «Реала» получает желтую карточку в самом начале матча!
Вальверде отобрал мяч в центре поля, и «Реал» пошел в атаку, однако Винисиус не устоял на ногах в жесткой борьбе с соперником и потерял снаряд.
«Селтик» перестал так бешено прессинговать, как на самых первых минутах, и теперь «Реал» в целом без особых проблем проводит позиционные атаки. Владение мячом перешло к мадридцам.
Кроос со «стандарта» сделал передачу на Вальверде, а тот уже навесил в центр штрафной, но никто из партнеров не сумел пробить.
Вальверде набрал скорость по правому флангу и прострелил в штрафную «Селтика» на Бензема, однако Картер-Викерс прервал этот пас.
«Реал» контролирует мяч на своей половине поля, но шотландцы агрессивно прессингуют и не дают мадридцам перейти на чужую половину поля.
Почти все поле заволокло дымом от множества файеров, которые жгут страстные шотландские болельщики.
Опасно! «Селтик» сразу организовал быструю атаку, и Абада нанес удар из пределов штрафной — мяч просвистел рядом со штангой!
Стартовый состав «Реала»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.
Стартовый состав «Селтика»: Джо Харт, Йосип Юранович, Кэмерон Картер-Викерс, Моритц Йенц, Грег Тейлор, Мэттью О'Райли, Каллум Макгрегор, Рео Хататэ, Лиэль Абада, Георгиос Якумакис, Жоау Филипе.