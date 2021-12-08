22:55

Очень интригующий матч. «Бавария» уже точно первая в группе, и «Барсу» она снесла в первом круге в гостях. С тех пор у каталонцев сменился тренер, и уже под руководством Хави они не сумели обыграть дома «Бенфику» (0:0). Теперь сине-гранатовые рискуют не выйти в плей-офф. Если «Бенфика» дома выиграет у киевского «Динамо», что, согласитесь, очень вероятно, «Барсу» сегодня в Мюнхене устроит только победа! При этом Нагельсманн на предматчевой пресс-конференции пообещал, что его команда сыграет с полной выкладкой. И состав у нее очень мощный выйдет.