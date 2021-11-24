'45+1

Первый тайм подошел к концу. «Реал» обыгрывает «Шериф» на выезде со счетом 2:0 благодаря голам Алабы (со штрафного) и Крооса. Преимущество «сливочных» неоспоримо — они гораздо больше владеют мячом и создают больше моментов. Однако игра смотрится очень интересно, потому что «Шериф» высоко прессингует, поддерживает хорошие скорости и сам при любой возможности выбирается в атаку. В общем, оказывает достойное сопротивление. С нетерпением ждем второго тайма!