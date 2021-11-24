Финальный свисток! «Реал» разгромил «Шериф» на выезде и сохранил свое первое место в группе D. В последнем туре группового этапа окончательно решится, кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов с первой строчки — «Реал» или «Интер». А «Шериф» точно отправляется в Лигу Европы. Сейчас таблица выглядит так:
1. «Реал» — 12 очков
2. «Интер» — 10 очков
3. «Шериф» — 6 очков
4. «Шахтер» — 1 очко
FP: @FotclubSheriff 0-3 @realmadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2021
@David_Alaba 30', @ToniKroos 45'+1', @Benzema 55'#Emirates | #UCL pic.twitter.com/J4cgONrpBB
Опасно! Асенсио сместился в центр с правого фланга, по пути обойдя двух соперников, и мощно пробил в дальний угол — голкипер спас «Шериф» от четверного гола.
Моментище! Марсело навесил в штрафную «Шерифа», Бензема скинул на Асенсио, и тот в упор расстреливал вратаря, но попал прямо в него!
Двойная замена в составе «Реала»: нападающий Марко Асенсио и полузащитник Антонио Бланко выходят вместо Родриго и Каземиро соответственно.
84' | 0-3 | Doble cambio: @marcoasensio10 ↔ @RodrygoGoes@Antonio_6Blanco ↔ @Casemiro#UCL | #HankookTire pic.twitter.com/eWGQ8hkYnD— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2021
Замена в составе «Шерифа»: вместо нападающего Траоре, которому резко стало плохо (непонятно, то ли сердце, то ли что-то другое), выходит защитник Максим Кожокару. Здоровья Траоре!
Арбаледа обыграл Каземиро на замахе, получил по ногам и заработал опасный «стандарт» возле штрафной «Реала». А Каземиро получил желтую.
Траоре неожиданно схватился за солнечное сплетение и упал на газон. Его никто не трогал. Врачи водят нашатырем перед носом нападающего.
Кроос непривычно для себя исполнил слишком сильную подачу — Каземиро не смог укротить мяч на левом фланге и упустил его за лицевую. Неудачный навес Крооса — и такое бывает.
«Реал» заработал угловой. Модрич навесил в центр штрафной, но защитники «Шерифа» вынесли мяч далеко в поле.
Кроос выдал гениальный пас в штрафную «Шерифа» между множества соперников на Родриго. Тот мгновенно развернулся и пробил, но мяч задел соперника и ушел выше ворот.
«Реал» учел полученный урок и больше не позволяет «Шерифу» так вольготно распоряжаться мячом. Теперь «сливочные» сами спокойно перекатывают снаряд. «Шериф» в высокий прессинг пока не высовывается.
Штанга! Чудо спасло «Реал» от пропущенного гола после удара Кристиано — Куртуа бы уже не справился. Ай да «Шериф»!
Опасно! «Шериф» завладел мячом, почувствовал уверенность, и Траоре мощно пробил с разворота в правый угол — Куртуа спас!
Двойная замена в составе «Реала»: Начо выходит вместо Алабы, который почувствовал дискомфорт, Лукас Васкес — вместо Карвахаля.
65' | 0-3 | Cambio: @nachofi1990 ↔ @David_Alaba@Lucasvazquez91 ↔ @DaniCarvajal92#UCL | #HankookTire pic.twitter.com/xxhRyAMjBJ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2021
Моментище! После навеса с углового Дуланто в упор пробил головой — мяч пролетел на считаные сантиметры выше перекладины!
Алаба сбил с ног соперника рядом с собственной штрафной. Игроки «Шерифа» организовали подачу в штрафную, но защита «Реала» выбила мяч на угловой.
Замена по позиции в составе «Реала»: вместо Менди выходит другой левый защитник Марсело.
61' | 0-3 | Cambio: @MarceloM12 ↔ @ferland_mendy#UCL | #HankookTire pic.twitter.com/H7Q4f4MCax— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2021
Тройная замена в составе «Шерифа»: уходят Коловос, Бруно и Кастаньеда, а выходят защитник Кестон Джульен, хавбек Бобан Николов и нападающий Момо Янсане.
Траоре прорвался в штрафную с левого фланга и пытался обыграть Карвахаля, но эта затея провалилась — испанец отобрал мяч.
ГООООЛ!!! Это разгром! Бензема принял мяч на линии штрафной и аккуратно забил в левый нижний угол! Три игрока «Шерифа» пытались заблокировать этот удар, но ничего не вышло. 3:0!
@Benzema #UCL pic.twitter.com/Tn8UC12iI4— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2021
«Реал» осадил штрафную «Шерифа» и быстро передвигает мяч с одного фланга на другой — ищет брешь в обороне.
Винисиус собрал вокруг себя четверых в штрафной «Шерифа» и отдал на Бензема, но тот слишком долго готовил удар. В итого его окружила толпа, и пришлось отдавать пас назад.
Родриго выдал проникающий пас в штрафную «Шерифа», но защита тираспольцев успела выбить мяч подальше в поле.
«Шериф» начинает тайм с того, что смело владеет мячом. Однако «Реал» быстро его перехватывает, и вот уже Кастаньеда нарушает правила на Родриго, который пытается разогнать контратаку.
Первый тайм подошел к концу. «Реал» обыгрывает «Шериф» на выезде со счетом 2:0 благодаря голам Алабы (со штрафного) и Крооса. Преимущество «сливочных» неоспоримо — они гораздо больше владеют мячом и создают больше моментов. Однако игра смотрится очень интересно, потому что «Шериф» высоко прессингует, поддерживает хорошие скорости и сам при любой возможности выбирается в атаку. В общем, оказывает достойное сопротивление. С нетерпением ждем второго тайма!
DC: @FotclubSheriff 0-2 @realmadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2021
@David_Alaba 30', @ToniKroos 45'+1'#UCL pic.twitter.com/XpUSZFm84W
ГОООООЛ!!! Кросс забил великолепный гол! Модрич отправил мяч в штрафную, там Родриго обыгрался с Винисиусом и аккуратно покатил под удар Кроосу, который запулил мяч под перекладину! Снаряд отрикошетил от перекладины за линию ворот, а потом выскочил обратно в поле, но было ясно, что гол состоялся. Маэстро. 2:0!
G— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2021
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@ToniKroos | #UCL pic.twitter.com/bBJVu3gZVx
«Реал» провел контратаку, и Крооса сбили на входе в штрафную «Шерифа». Будет опасный «стандарт».
Кастаньеда заигрался возле штрафной «Реала» и решил отдать пас пяткой. В итоге просто подарил мяч Каземиро.
Момент! Менди навесил с левого фланга на дальнюю штангу, и Карвахаль нанес удар с лета — чуть выше перекладины!
Ох, Родриго потерял бутсу в ходе борьбы у лицевой «Шерифа»! Тем не менее бразилец побежал прессинговать соперника дальше и чуть не добился успеха.
Винисиус обыграл соперника высоко на левом фланге, но затем поторопился и отдал неточную передачу — мимо Крооса. В итоге «Шериф» перехватил мяч, унесся в контратаку, и Тиль нанес дальний удар по воротам — неточно.
«Шериф» отошел назад отдохнуть. «Реал» снова спокойно контролирует мяч — у него преимущество во владении 62% на 38%.
Тираспольцы смело прессингуют «сливочных» возле штрафной — очень высоко. Однако отобрать мяч пока не получается — только что Кристиано сфолил, и снаряд пришлось вернуть «Реалу».
«Реал» продолжает уверенно раскатывать мяч на чужой половине поля под оглушительный свист недовольных фанатов «Шерифа».
ГООООЛ!!! Давид Алаба забил прямым ударом со штрафного! Игрок «Шерифа» Кристиано подпрыгнул и ногой немного подправил траекторию полета мяча, дезориентировав собственного голкипера! 1:0!
El antes...— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2021
¡Y el despus! @David_Alaba | #UCL pic.twitter.com/QoRA8RmUJz
Костанца сфолил на Каземиро и получил желтую карточку. Будет опасный «стандарт» вблизи штрафной «Шерифа».
Момент! Менди навесил в штрафную «Шерифа», Бензема принял мяч спиной к воротам и долго не мог придумать, что с этим делать. Развернуться ему не давали настырные защитники «Шерифа». В итоге француз просто потерял мяч.
Тиль навесил в штрафную «Реала», но защита «сливочных» быстро разобралась и забрала мяч. Тираспольцы бросились высоко прессинговать — браво за смелость! Но вернуть мяч на получилось, и «Реал» отправился развивать очередную атаку.
Опасно! После навеса с углового мяч достался Родриго, и тот забросил мяч на дальнюю штангу — на Бензема. Француз в упор пробил головой — выше ворот!
Вот это да! Родриго обыграл троих соперников в штрафной «Шерифа», но в последний момент Дуланто выбил мяч на угловой.
«Реал» все больше контролирует мяч, но тираспольцы очень активно играют в прессинге и не дают мадридцам спокойной жизни. Даже находясь в обороне, «Шериф» выглядит достойно и не позволяет сопернику создавать множество моментов.
Родриго заигрался на фланге и не смог обмануть финтами защитника «Шерифа», потеряв мяч. Трибуны торжествующе взревели и начали скандировать «Шериф»! «Шериф!»
Опасно! Карвахаль прострелил в штрафную «Шерифа», где Родриго без какого-либо сопротивления нанес удар в касание, но голкипер Атанасиадис успел сложиться и совершить отличный сейв!
Кроос неудачно навесил с углового, тираспольцы перехватили мяч и унеслись в быструю атаку. «Реал» еле успел вернуться и остановить это наступление, выбив мяч за боковую.
«Реал» долго, красиво и со вкусом пасовался возле штрафной «Шерифа» — молдаване никак не могли отобрать мяч. В итоге «сливочные» заработали угловой.
Дуэль Менди и Бруно на левом фланге обороны «Реала» становится все ожесточеннее. На этот раз бразильский полузащитник «Шерифа» жестко сбил с ног своего соперника.
Тираспольцы не смогли извлечь дивидендов из этого углового, но тут же заработали еще один! Ай да «Шериф»!
Тиль исполнил подачу на дальнюю штангу, Арбаледа выиграл воздух и в борьбе с защитниками «Реала» заработал угловой.
Траоре полез обыгрывать двоих и заработал фол — Алаба срубил его в подкате! Будет перспективный «стандарт» на половине поля «Реала».
Момент! Кроос нанес мощный удар издали, вратарь «Шерифа» слабо отбил в сторону, и Бензема отправил мяч в створ с добивания! Однако француз оказался в офсайде, и гол был отменен.
Опасно! Родриго влетел в штрафную «Шерифа» с правого фланга и прострелил в центр в расчете на удар Бензема, однако защитник тираспольцев Арбаледа сумел в последний момент прервать эту передачу!
Модрич попытался выдать передачу вразрез между защитниками «Шерифа» на Винисиуса, который стремительно набирал скорость, но оборота молдавской команды показала себя образцово и успела перехватить мяч.
Молдаване ввели мяч из аута, но под давлением мадридцев упустили снаряд — тот ушел за лицевую. Тем не менее стоит отметить, что «Шериф» очень дерзко пытается прижать «Реал» к его воротам.
Тиль исполнил подачу со штрафного, но мяч прилетел прямо в голову Карвахаля. В итоге снаряд улетел за боковую.
Команды резво обмениваются атаками. Менди только что сфолил на скоростном полузащитнике «Шерифа» Бруно. Будет опасный «стандарт» вблизи штрафной «Реала».
Стартовый состав «Шерифа»: Атанасиадис, Костанца, Дуланто, Арболеда, Кристиано, Тилль, Коловос, Траоре, Кастаньеда, Бруно, Фернандо.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Винисисус, Бензема, Родриго.
¡Nuestro inicial @FotclubSheriff! @UnicajaBanco | #UCL pic.twitter.com/ertsnNDuQT— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2021